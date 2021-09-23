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Общество

Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева

Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну

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Ахмед Закаев

Ахмед Закаев

Stephen Hird/Reuters
В Чечне задержали родственников бывшего представителя ичкерийских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщают СМИ. По неподтвержденным данным, братьев Закаева, их жен и сестру доставили в Грозный в расположение так называемого нефтяного полка, после чего отпустили. В это же время спикер парламента Чечни Магомед Даудов записал обращение к Закаеву с предложением приехать в республику и «погибнуть в войне» против кадыровцев.

Глава чеченского парламента Магомед Даудов обратился к бригадному генералу непризнанной республики Ичкерия Ахмеду Закаеву, живущему в Великобритании. Он предложил представителю чеченских боевиков приехать в Чечню «воевать», сообщение было опубликовано в Instagram политика. Видеообращение длилось почти полчаса.

«Приезжай домой и погибни в войне против нас! Мы даже предоставим бесплатный самолет», — заявил Даудов.

Он также пригрозил Закаеву, что заставит его родных рассказать, «какой он человек на самом деле». Такая судьба ждет всех, кто критикует власти Чечни, добавил Даудов.

«Если о тебе буду рассказывать я, то люди особо не удивятся. Поэтому я заставлю твоих родственников рассказать о том, что ты на самом деле за человек. Они не в первый раз говорят о том, что ты сбежавшая, не заслуживающая уважения (Даудов обратился к Закаеву в женском роде. — «Газета.Ru»). Для того, чтобы ты еще раз услышал, я заставлю их повторно об этом сказать», — заявил Даудов.

Ранее издание «Кавказ.Реалии» (Минюст РФ включил его в реестр организаций, выполняющих функции иноагента) сообщило, что в Чечне задержаны родственники Закаева — его братья Бувади и Али, их жены Сацита и Раиса, а также сестра Зеза. По данным СМИ, сначала эти люди были доставлены в отдел полиции по Урус-Мартановскому району, после чего перевезены в Грозный в казармы «нефтяного полка». Это спецподразделение чеченской полиции, созданное для борьбы с нелегальным нефтебизнесом. Через несколько часов задержанные были отпущены, сообщило издание.

Задержание было организовано для записи видеообращения к Закаеву — в доме одного из братьев Закаева в этот момент присутствовали чеченские чиновники, сотрудники МВД и «неизвестные люди с оружием».

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента республики Магомед Даудов в совместном прямом эфире в Instagram публично угрожали Ахмеду Закаеву.

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет... Я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца», — заявил Кадыров. Он также напомнил Закаеву, что тот обещал вернуться в Чечню, и не сдержал своего слова.

В сентябре 2020-го родственников Закаева уже задерживали в Чечне, заявлял сам беженец. Тогда его родные потребовали от эмигранта не вмешиваться во внутричеченские дела и присягнули на верность Рамзану Кадырову.

В конце января 2021 года, когда Закаев высказался в поддержку боевика Аслана Бютукаева и его сподвижников, убитых в ходе контртеррористической операции в Катар-Юрте, депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев потребовал добиться экстрадиции Закаева. Против эмиссара ичкерийцев было также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

«Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», — говорил тогда Рамзан Кадыров.

Ахмед Закаев был в 1990-х годах бригадным генералом непризнанной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), занимал также должности министра культуры, иностранных дел и вице-премьера. В ходе второй чеченской войны командовал бандами боевиков. В 2001 году власти РФ обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан, он был объявлен в международный розыск. В 2003 году Лондонский магистратский суд отказался выдать Закаева, ему было предоставлено политическое убежище.

Закаев — один из немногих лидеров чеченских боевиков, остающийся в живых и на свободе. Он регулярно критикует Рамзана Кадырова и его режим.

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