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Стало известно, какие физнагрузки лучше всего снижают уровень сахара в крови

Nutrients: тренировки после завтрака эффективно снижают уровень сахара в крови

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Ученые из Римского университета Foro Italico обнаружили, что 15-30 минутные тренировки после завтрака эффективно снижают концентрацию сахара в крови у людей с диабетом. Также для нормализации уровня глюкозы в организме можно выполнять аэробные или силовые упражнения за 20-45 минут до еды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Работа ученых представляет собой научных обзор ранее опубликованных исследований на тему влияния типа, продолжительности и времени выполнения физических упражнений на концентрацию сахара в крови. Обзор показал, что одной из наиболее эффективных стратегий нормализации уровня глюкозы выступает выполнение коротких (15-30 минут) тренировок после завтрака. При этом упражнения могут быть любыми — подойдет ходьба умеренной интенсивности, эллиптические упражнения, езда на велосипеде или бег трусцой.

Ученые добавили, что тренироваться можно и на голодный желудок. Снизить уровень сахара в крови помогают аэробные или силовые упражнения средней интенсивности, выполняемые за 20-45 минут до приема пищи.

Ранее был назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови.

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