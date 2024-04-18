Ученые назвали пользу от видеоигр для подростков

Южнокорейские ученые из Сеульского национального университета выяснили, что увлечение видеоиграми может быть полезно для развития подростков. В ходе игры молодые люди улучшают некоторые когнитивные и моторные навыки. Исследование опубликовано в научном журнале Healthcare.

В исследовании приняли участие в общей сложности 130 человек, почти поровну разделенных между учащимися средних школ (64) и старшеклассниками (66).

Участники заполнили анкету, в которой подробно описывались их личные игровые привычки, включая частоту и продолжительность игровых сессий, а также типы любимых игр.

Этап фактического тестирования длился пять месяцев. На этой стадии молодые люди прошли серию испытаний на определение когнитивных функций и двигательного контроля.

Участники были разделены на четыре группы в зависимости от частоты игры: каждый день, 5–6 дней, 3–4 дня и 1–2 дня в неделю. Первые результаты показали, что частота игр влияет на когнитивные функции и двигательные навыки.

Но при рассмотрении продолжительности игровых сессий вырисовалась иная картина. Оказалось, что более длительные игровые сессии были связаны с улучшением определенных когнитивных функций и навыков контроля движений. Например, участники, которые проводили за играми больше времени, продемонстрировали лучшую производительность в задачах, требующих быстрой реакции и стратегического планирования.

Результаты показывают, что навыки, оттачиваемые во время обычных игр, можно напрямую перенести на аналогичные задачи в реальной жизни. Это подтверждает идею о том, что игры могут иметь практическую пользу для развития определенных типов когнитивных способностей и двигательных умений.

Ранее ученые назвали пользу от видеоигр для взрослых работающих людей.