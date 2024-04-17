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Медные шарики в корме помогут оздоровить свиней

Microbiol. Spectr: медные шарики помогут контролировать кишечных микробов свиней

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Медные шарики в корме могут улучшить здоровье кишечника свиней и защитить их от патогенных микробов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Microbiology Spectrum.

Медь — природный антимикробный материал, который при добавлении в корм мог бы способствовать росту и здоровью животных. Поскольку свиньи переносят высокий уровень этого металла, ученые из Техасского технического университета в Амарилло решили проверить, как добавление небольших шариков меди повлияют на животных.

Биологи разделили 48 молодых свиней (самцов и самок) на две группы: одну кормили как обычно, другую — кормом с медными шариками. Анализ кала проводился на протяжении всего эксперимента. Разработанные биологами шарики обеспечивали длительное высвобождение металла в ЖКТ свиньи: уровень меди у них был в 20 раз выше. При этом менялся состав кишечных микробов животных: выросла численность энтеробактерий и снизился уровень молочнокислых бактерий.

Ученые отметили, что ожидали увидеть снижение численности энтеробактерий, однако она выросла. Они считают, что это могло произойти из-за потери молочнокислых бактерий: их потеря позволила энтеробактериям заселить кишечник. Авторы планируют доработать технологию и нацелиться на конкретные патогенные микробы. Их работа доказала принципиальную возможность этого.

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