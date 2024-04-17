Ученые создали серебряные микропропеллеры для очистки воды от бактерий

Испанские ученые из Университета Таррагоны и Каталонского института нанонаук и нанотехнологий разработали микроскопические кристаллы на основе солей серебра для обеззараживания воды. Частицы в форме крошечных пропеллеров автономно перемещаются в жидкой среде под действием света. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Optical Materials (AOM).
Во время активации элементы высвобождают ионы серебра и свободные радикалы, уничтожающие бактерии. Затем кристаллы саморазлагаются.
Бактерицидное действие объясняется воздействием серебра на стенки микробов, влияя на их проницаемость и тем самым вызывая непоправимые повреждения микроорганизмов.
Ионы серебра, высвобождаемые этими микромоторами, превращаются в наночастицы серебра, которые можно легко восстановить фильтрацией, избегая дополнительного загрязнения.
«Согласно результатам исследования, микропропеллеры оказались вдвое эффективнее, чем обработка воды наночастицами серебра», — отметила ведущий автор научной работы, доктор Кэтрин Вилла.
Ранее ученые создали гидрогель для очистки воды от микропластика.