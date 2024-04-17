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Ученые создали серебряные микропропеллеры для очистки воды от бактерий

AOM: кристаллы из солей серебра автономно двигаются в воде и устраняют микробы

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Испанские ученые из Университета Таррагоны и Каталонского института нанонаук и нанотехнологий разработали микроскопические кристаллы на основе солей серебра для обеззараживания воды. Частицы в форме крошечных пропеллеров автономно перемещаются в жидкой среде под действием света. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Optical Materials (AOM).

Во время активации элементы высвобождают ионы серебра и свободные радикалы, уничтожающие бактерии. Затем кристаллы саморазлагаются.

Бактерицидное действие объясняется воздействием серебра на стенки микробов, влияя на их проницаемость и тем самым вызывая непоправимые повреждения микроорганизмов.

Ионы серебра, высвобождаемые этими микромоторами, превращаются в наночастицы серебра, которые можно легко восстановить фильтрацией, избегая дополнительного загрязнения.

«Согласно результатам исследования, микропропеллеры оказались вдвое эффективнее, чем обработка воды наночастицами серебра», — отметила ведущий автор научной работы, доктор Кэтрин Вилла.

Ранее ученые создали гидрогель для очистки воды от микропластика.

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