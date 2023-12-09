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Психологи нашли связь между наличием цели в жизни и уровнем депрессии

JCP: желание чего-то достичь помогает справиться с депрессией и тревогой

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Австралийские психологи из Университета Новой Англии установили взаимосвязь между наличием цели в жизни и более низким уровнем депрессии и тревоги. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Psychology (JCP).

Депрессия и тревога остаются одними из наиболее распространенных психических расстройств во всем мире, влияющих на жизнь миллионов людей. Учитывая их распространенность и влияние, поиск способов эффективного предотвращения и лечения этих состояний является первоочередной задачей общественного здравоохранения и психологии.

Ученые проанализировали 89 предыдущих исследований, охвативших в общей сложности более 66 тыс. человек. Они обнаружили, что более высокое чувство цели в жизни тесно связано с более низким уровнем депрессии. Размер эффекта для этой зависимости, измеренный как коэффициент корреляции ®, составил -0,49. Это указывает на то, что по мере увеличения целеустремленности в жизни человека симптомы депрессии значительно уменьшаются.

Связь между целеустремленностью и тревогой, хотя и по-прежнему отрицательная, была умеренной по сравнению с депрессией. Размер эффекта здесь составил -0,36, что позволяет предположить, что большая целеустремленность также связана со снижением уровня тревоги, но связь не такая сильная, как с депрессией.

Что касается тревоги, отрицательная корреляция с целью жизни была более выражена у тех, у кого уже были диагностированы нарушения физического или психического здоровья. Это говорит о том, что для людей, страдающих проблемами со здоровьем, наличие целеустремленности может играть более важную роль в управлении тревогой.

Ранее психологи выяснили, что люди с тревожным расстройством иначе воспринимают выражения лиц окружающих.

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