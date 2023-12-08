Ученые выяснили новые факты об одном из крупнейших вымираний в истории Земли

Американские исследователи из Университета Южной Калифорнии открыли новые сведения о триасово-юрском вымирании, также известном как Великое вымирание всех времен. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of Royal Society B (RSPB).

Около 200 млн лет назад Земля пережила четвертое крупное массовое вымирание. Это событие, вызванное резким увеличением выбросов парниковых газов из-за вулканической активности, привело к быстрому глобальному потеплению и значительному сдвигу в биосфере планеты, положив конец триасовому периоду и начав юрский период. Многие ученые полагают, что сегодня Земля находится в разгаре очередного массового вымирания, во многом вызванного аналогичными изменениями климата.

Новое исследование выявило резкую разницу в воздействии на морские и наземные экосистемы. Хотя обе сферы сильно пострадали, результаты показывают, что наземные экосистемы понесли больший урон и испытали более длительную нестабильность.

В океанах исчез почти 71% родов организмов. Несмотря на огромные потери, общая структура морских экосистем продемонстрировала устойчивость. Хищники, такие как акулы, моллюски, а также губки и брахиоподы постепенно пришли в норму.

Но на суше в тот же период вымерло около 96% наземных видов. Крупные травоядные животные, такие как ранние динозавры и различные мелкие хищники, сильно пострадали, что привело к значительным изменениям в их популяциях и роли в экосистеме.

По словам ученых, результаты исследования имеют важное значение для наших текущих экологических проблем.

«Понимание прошлых массовых вымираний помогает нам предсказать и, возможно, смягчить последствия нынешних и будущих экологических кризисов», — отметила соавтор научной работы Кирстен Формозо.

Ранее ученые перечислили эволюционные ловушки, угрожающие человечеству.