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Ученые создали регенерирующий биобетон с микробными волокнами

CBM: внедрение бактериальных структур в бетон позволило ему заживлять трещины

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американские ученые из Университета Дрекселя в штате Пенсильвания сумели повысить долговечность бетона, армировав его живыми микроорганизмами. Исследование опубликовано в научном журнале Construction and Building Materials (CBM).

Специалисты использовали специальное полимерное волокно, заключенное в насыщенный бактериями гидрогель и прочную защитную оболочку.

По словам исследователей, подобная микробная «арматура» предотвращает рост трещин и обеспечивает регенерацию поврежденного материала.

Научная группа выделила штамм бактерий Lysinibacillus sphaericus в качестве биовосстанавливающего агента. Эти устойчивые микроорганизмы обычно встречающиеся в почве. Они обладают способностью запускать биопроцесс, называемый микробиологическим осаждением карбоната кальция, создавая камнеподобный материал, который может стабилизироваться и затвердевать, превращаясь в заплатку для открытых трещин в бетоне.

Lysinibacillus sphaericus способны существовать в суровых условиях внутри бетона, находясь в состоянии покоя, пока не будут активированы попаданием влаги. Когда вода попадает в трещину, она заставляет гидрогель расширяться и выдавливаться из своей оболочки к пролому. При этом бактерии также приходят в действие, вступая в реакцию с кальцием в бетоне и образовывая карбонат кальция, заполняющий трещину до самой поверхности. В среднем, микробы справляются с заживлением за один-два дня, отметили авторы открытия.

Ранее ученые создали материал для регенерации костей.

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