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Вирусная терапия оказалась эффективна при лечении рака костей у собак

MTO: искусственный вирус повысил выживаемость собак при борьбе с остеосаркомой

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета штата Миннесота испытали новую вирусную терапию против остеосаркомы у собак. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Therapy-Oncolytics (MTO).

Остеосаркома — разрушительный рак костей, поражающий как животных, так и людей. Выживаемость пациентов с этим диагнозом в течение пяти лет составляет около 60%.

Исследователи использовали специально разработанный онколитический вирус везикулярного стоматита для усиления иммунного ответа организма. Его вводили животным перед стандартным лечением остеосаркомы, которое обычно включает в себя ампутацию пораженных конечностей и химиотерапию.

Ученые обнаружили, что вирусная терапия не вызывает серьезных побочных эффектов, а ее положительное действие проявляется и после операции и химиотерапии.

«Интересно, что собаки, у которых были признаки иммунного ответа в опухолях до лечения, жили дольше после получения вирусов перед традиционным лечением», — отметила один из авторов исследования Келли Макиелски.

По словам авторов открытия, применение вирусов для запуска иммунной системы против опухолей у животных показывает большие перспективы для аналогичного лечения людей с остеосаркомой.

Ранее российские ученые нашли три вируса, помогающие бороться с раком.

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