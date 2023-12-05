Нейробиологи выяснили, что мыши могут узнавать себя в зеркале

Американские нейробиологи из Университета штата Техас выяснили, что мыши, по всей видимости, способны узнавать себя в зеркале, проходя тест на самораспознавание. Исследование опубликовано в научном журнале Neuron.

В ходе эксперимента ученые нанесли мышам с черной шерстью небольшое бело пятно на лоб. После этого грызунам показали их отражение. Зверьки с белой меткой проводили перед зеркалом больше времени, пытаясь убрать краску.

Специалисты отметили, что животные демонстрировали такое поведение в том случае, если уже привыкли к зеркалам и общались с похожими на них сородичами, а само пятно должно было быть достаточно заметным.

Затем команда определила в гиппокампе (области мозга) группу нейронов, которые участвуют в развитии и хранении собственного визуального образа. Это дает первое представление о нейронных механизмах, лежащих в основе самораспознавания.

Используя картирование экспрессии генов, исследователи идентифицировали подмножество нейронов в вентральной (нижней) части гиппокампа, которые активировались, когда мыши «узнавали» себя в отражении. Когда исследователи выборочно вывели эти нейроны из строя, мыши больше не проявляли поведения, вызванного зеркалом и чернилами.

Анализ экспрессии генов также показал, что у социально изолированных мышей не развивалась самореагирующая активность нейронов в гиппокампе, как и у мышей с черной шерстью, которых воспитывали мыши с белой шерстью. Это позволяет предположить, что мышам нужен социальный опыт, чтобы развить необходимые для самопознания нейронные цепи.

«Чтобы сформировать эпизодическую память, например, о событиях в нашей повседневной жизни, мозг формирует и хранит информацию с ответами на вопросы: где, что, когда и кто. Самым важным компонентом является самоинформация или статус. Исследователи обычно изучают, как мозг кодирует или распознает других, но сам аспект самоинформации пока неясен», — отметил ведущий автор научной работы, нейробиолог Такаши Китамура.

Ученые отметили, что, хотя мыши действительно замечают изменения в своей внешности и проходят зеркальный тест, это не обязательно означает, что они обладают самосознанием. Чтобы заметить краску на своей голове, им требуются значительные сенсорные стимулы — например, метка должна быть хорошо заметна. При этом людям или шимпанзе для опознания себя в зеркале такие стимулы не нужны.

Ранее нейробиологи выяснили, что петухи способны узнавать себя в зеркале.