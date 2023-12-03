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Редчайшее оранжевое полярное сияние появилось в небе второй раз за год

Live Science: редкое оранжевое полярное сияние заметили над Шотландией

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Graeme Whipps

«Невозможные» оранжевые полярные сияния заметили в небе над Шотландией во время геомагнитной бури 25 ноября. Об этом сообщает Live Science.

Ранее о необычном оранжевом сиянии сообщалось после геомагнитной бури 19 октября. Полярные сияния появляются, когда высокоэнергетические частицы энергии ветра возбуждают молекулы газа в верхних слоях атмосферы. При этом избыток энергии выделяется в виде света, цвет которого зависит от того, какие именно частицы магнитосферы взаимодействовали с солнечным излучением.

Два наиболее распространенных цвета полярного сияния — красный и зеленый, оба связаны с возбуждением молекул кислорода на разных высотах. Когда солнечные частицы проникают глубоко в атмосферу и возбуждают молекулы азота, они могут вызывать редкие розовые полярные сияния. Теоретически молекулы кислорода и азота могут излучать слабые оранжевые волны при определенных условиях. Однако даже когда это происходит, необычный цвет чаще всего скрыт за зеленым и красным.

В небе над Шотландией оранжевое сияние было вызвано смешением красного и зеленого. Это возможно только при условии идеального перекрытия полос красного и зеленого сияния, что происходит очень редко.

Ранее жители Подмосковья увидели северное сияние.

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