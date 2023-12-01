Дельфины оказались способны чувствовать электричество

Ученые из Университета Ростока выяснили, что содержащиеся в неволе дельфины-афалины способны чувствовать электрическое поле в воде с помощью специальных органов. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology.

Детеныши афалин рождаются с двумя тонкими рядами усов, очень похожих на чувствительные к прикосновению усы тюленей. Но усы выпадают вскоре после рождения, при этом у животного остаются ямочки на щеках. Изучение их структуры натолкнуло ученых на мысль, что ямочки напоминают образования, которые позволяют акулам обнаруживать электрические поля живых существ во время охоты.

Сначала ученые проверили чувствительность к различным электрическим полям двух дельфинов, Донны и Долли. Их обучили опираться челюстью на погруженный в воду металлический стержень и уплывать в течение пяти секунд после пропускания через него электрического тока. Постепенно уменьшая напряженность электрического поля с 500 до 2 мкВ/см, ученые выяснили, что Донна чувствительна к электрическим полям напряженность до 2,4 мкВ/см, а Долли — до 5,5 мкВ/см.

Ученые предположили, что эта способность нужна хищным дельфинам, чтобы обнаруживать добычу по электрическим полям, которые создают живые организмы. Однако электрические поля, создаваемые рыбами, колеблются из-за пульсирующих движений жабр. Дальнейший эксперимент показал, что дельфины воспринимают и переменные поля, но к ним они менее чувствительны. Чувствительность к слабым электрическим полям помогает дельфинам искать рыбу, спрятанную в донных отложениях, считают ученые. Возможно, таким же образом зубатые киты ориентируются относительно магнитного поля Земли.

Ранее ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают на четыре секунды 10 тысяч раз в день.