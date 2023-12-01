Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дельфины оказались способны чувствовать электричество

Университет Ростока: дельфины-афалины чувствуют даже слабые электрические поля

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Ростока выяснили, что содержащиеся в неволе дельфины-афалины способны чувствовать электрическое поле в воде с помощью специальных органов. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology.

Детеныши афалин рождаются с двумя тонкими рядами усов, очень похожих на чувствительные к прикосновению усы тюленей. Но усы выпадают вскоре после рождения, при этом у животного остаются ямочки на щеках. Изучение их структуры натолкнуло ученых на мысль, что ямочки напоминают образования, которые позволяют акулам обнаруживать электрические поля живых существ во время охоты.

Сначала ученые проверили чувствительность к различным электрическим полям двух дельфинов, Донны и Долли. Их обучили опираться челюстью на погруженный в воду металлический стержень и уплывать в течение пяти секунд после пропускания через него электрического тока. Постепенно уменьшая напряженность электрического поля с 500 до 2 мкВ/см, ученые выяснили, что Донна чувствительна к электрическим полям напряженность до 2,4 мкВ/см, а Долли — до 5,5 мкВ/см.

Ученые предположили, что эта способность нужна хищным дельфинам, чтобы обнаруживать добычу по электрическим полям, которые создают живые организмы. Однако электрические поля, создаваемые рыбами, колеблются из-за пульсирующих движений жабр. Дальнейший эксперимент показал, что дельфины воспринимают и переменные поля, но к ним они менее чувствительны. Чувствительность к слабым электрическим полям помогает дельфинам искать рыбу, спрятанную в донных отложениях, считают ученые. Возможно, таким же образом зубатые киты ориентируются относительно магнитного поля Земли.

Ранее ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают на четыре секунды 10 тысяч раз в день.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий