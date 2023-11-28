Ученые выяснили, что пассивный образ жизни серьезно увеличивает риск депрессии

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что малоподвижный образ жизни без умственных нагрузок связан с повышенными шансами развития депрессии. При этом сидячая деятельность, требующая от человека напряжения когнитивных способностей, не имеет такого же эффекта. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Специалисты проанализировали данные опроса о здоровье и развитии 4607 человек. Его участники отвечали на вопросы о том, сколько времени они проводят за просмотром телевизора, на работе и за рулем автомобиля. Также у добровольцев измеряли окружность талии и содержание C-реактивного белка и гликированного гемоглобина в организме.

Анализ показал, что пассивный образ жизни без умственных нагрузок повышает риск возникновения депрессии на 43%. Ученые связали это с тем, что сидение перед экраном также способствует ожирению, что, в свою очередь, увеличивает количество воспалений в тканях тела.

«Хотя рекомендации по физической активности рекомендуют сокращать и прекращать сидячий образ жизни, наши результаты показывают, что в рекомендациях, касающихся психического здоровья, можно сделать акцент на сокращении умственно-пассивного и малоподвижного досуга», — отметили авторы доклада.

Ученые также указали, что более эффективной профилактике депрессии способствует снижение веса.

Ранее ученые выяснили, как фастфуд и другие продукты с низким содержанием полезных веществ влияют на мозг человека.