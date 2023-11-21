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В МГУ призвали изменить концепцию математического образования

Ректор МГУ Садовничий признал концепцию математического образования неэффективной

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Существующая концепция развития математического образования в стране оказалась неэффективной, заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на совещании по вопросам повышения качества физико-математического и химико-биологического образования.

«Всем известна статистика по стране — уменьшение количества школьников, сдающих ЕГЭ по физике, химии и биологии, снижение среднего балла по этим дисциплинам, а также снижение количества сдающих математику профильного уровня. Получается, что комплекс мер, направленных на реализацию целей Концепции, либо не был реализован в полной мере, либо оказался неэффективным», — сказал ректор.

В связи с этим Садовничий предложил обновить Концепцию с учетом современных задач и вызовов, а также национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

«Концепция должна включать все уровни образования как единое целое. Также предлагаю выработать комплекс мер, направленных на повышение качества математического образования в стране. Полагаю, что такие единые Концепции развития образования должны быть и по химии, и по биологии, и по физике. Одним из примеров может служить разработка Концепции развития инженерного образования в России, которая объединяет все уровни образования и носит междисциплинарный характер, соединяя инженерное знание и фундаментальную науку», — отметил ректор МГУ.

Ранее ректор МГУ Садовничий выступил за 5-6 летний специалитет в вузах.

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