Ученые выяснили, как распространенные пестициды влияют на мозг подростков

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как два самых популярных гербицида (средства для уничтожения сорняков) сказываются на когнитивном здоровье подростков. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

По существующим оценкам, сегодня 20% подростков и 26% молодых взрослых имеют диагностированные психические расстройства, включая тревожность, депрессию, импульсивность, агрессию и сниженную способность к обучению.

Специалисты рассмотрели последствия применения глифосфата и дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D) в Эквадоре. Оба препарата используются при выращивании сельскохозяйственных культур, а также для обработки газонов и водоемов.

Рассмотрев данные 519 человек в возрасте от 11 до 17 лет, ученые обнаружили глифосфат в организмах 98% подростков, а 2,4-D — у 66% участников исследования.

Затем специалисты оценили нейроповеденческие характеристики молодых людей по пяти параметрам: внимание, память и обучение, использование языка, зрительно-пространственное восприятие и социальные взаимодействия.

Оказалось, что 2,4-D вызвал снижение когнитивных способностей во всех пяти областях, сильнее всего повлияв на внимание, память, способность к обучению и использование языка. Глифосфат негативно сказался только на способности человека распознавать эмоции.

«За последние два десятилетия во всем мире возросло число хронических заболеваний и расстройств психического здоровья у подростков и молодых людей, и воздействие нейротоксичных загрязнителей в окружающей среде может частично объяснить этот рост», — отметил старший автор исследования, доктор Хосе Рикардо Суарес.

Ранее ученые выяснили, что искусственные подсластители ухудшают когнтивные способности мышей.