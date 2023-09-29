Ученые изобрели датчик, который определяет диабет по составу слюны

Ученые из университета медицинских наук Багиуллы в Иране изобрели устройство, которое может диагностировать сахарный диабет по составу слюны. Датчик выявляет заболевание с точностью 89%. Результаты исследования опубликованы в журнале ScientificReports.

Диабет — это состояние организма, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. Постоянно повышенный уровень глюкозы может привести к серьезным сбоям в работе организма, повреждению нервной системы и кровеносных сосудов.

Устройство, которое изобрели ученые, отслеживает метаболические изменения в слюне. Чтобы создать датчик, исследователи использовали порфиразины — это химические вещества, использующиеся для производства жидкокристаллических материалов, а также рН-чувствительные красители и наночастицы серебра. Подложка состояла из двух слоев, одним из которых была бумага. Устройство получилось компактным — 1,5 см в длину и 1 см в ширину.

Ученые уже протестировали датчик на испытуемых с сахарным диабетом и здоровых добровольцах. Всего в исследовании приняли участие 90 человек. За 8-12 часов до тестирования они не употребляли пищу и напитки. Образцы слюны каждого участника были нанесены на бумажную подложку, после чего они вступили в реакцию с рН-чувствительными красителями. Изменения цвета бумажной подложки сигнализировали о наличии или отсутствии диабета.

У людей с диабетом устройство смогло выявить заболевание с точностью 89%. Исследователи добавили, что из-за размеров и простоты использования датчик мог бы послужить альтернативой инвазивным методам тестирования, однако сейчас конструкция требует доработки.

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