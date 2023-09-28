Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил, почему молодежь склонна к зависимостям

Психолог Тхостов: у современных наркозависимых развито «полевое поведение»

close
100%
Shutterstock

Молодые люди, которые подвержены различным зависимостям, отличаются неразвитой произвольной регуляцией. Из-за этого у них развито «полевое поведение», которое предполагает отсутствие воли и целеустремленности в своих действиях: «что увидел, то и делаю. Увидел еду — съел», объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

Произвольная регуляция — сложная функция психики, которая включает в себя процессы регуляции эмоций и желаний, планирование своих действий, предвосхищение последствий.

«Современная молодежь остается в состоянии «я хочу, и я буду», поэтому они склонны употреблять алкоголь и наркотики. Это же легкое удовольствие, которое можно получить здесь и сейчас, а последствия — это отдаленная перспектива, которую человек без развитой регуляции не осознает», — отметил Тхостов.

Дефицит произвольной регуляции приводит к тому, что человек неспособен ни к каким сложным формам поведения: предвидению, предвосхищению, планированию. Целеполагание тоже страдает, такие люди трудно входят в работу, не могут удержать внимание, часто они импульсивны.

Развитие произвольной регуляции, как отметил специалист, начинается с самого детства. Для своевременного и эффективного формирования произвольной регуляции необходимо обучать ребенка самостоятельно ставить цель, пошагово достигать ее, учитывать возможные изменения условий деятельности в процессе выполнения, сверять результат, иногда переступать через свои желания и делать то, что нужно. Как правило, развитие регуляции происходит до 12 лет.

«Дефицит регуляции тоже культивируется родителями. Сегодня часто можно услышать: «А для чего мы детей что-то заставляем делать? Пусть они играют в планшет!». Вы их не заставляете «что-то делать», вы учите их произвольной регуляции, развиваете ее», — заключил специалист.

Подробнее о том, что такое соматоформные расстройства, как работает психосоматика, а также о том, какие люди склонны верить фейкам и употреблять наркотики, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый объяснил, что такое киберхондрия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях