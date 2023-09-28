Ученый объяснил, почему молодежь склонна к зависимостям

Молодые люди, которые подвержены различным зависимостям, отличаются неразвитой произвольной регуляцией. Из-за этого у них развито «полевое поведение», которое предполагает отсутствие воли и целеустремленности в своих действиях: «что увидел, то и делаю. Увидел еду — съел», объяснил в интервью «Газете.Ru» ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

Произвольная регуляция — сложная функция психики, которая включает в себя процессы регуляции эмоций и желаний, планирование своих действий, предвосхищение последствий.

«Современная молодежь остается в состоянии «я хочу, и я буду», поэтому они склонны употреблять алкоголь и наркотики. Это же легкое удовольствие, которое можно получить здесь и сейчас, а последствия — это отдаленная перспектива, которую человек без развитой регуляции не осознает», — отметил Тхостов.

Дефицит произвольной регуляции приводит к тому, что человек неспособен ни к каким сложным формам поведения: предвидению, предвосхищению, планированию. Целеполагание тоже страдает, такие люди трудно входят в работу, не могут удержать внимание, часто они импульсивны.

Развитие произвольной регуляции, как отметил специалист, начинается с самого детства. Для своевременного и эффективного формирования произвольной регуляции необходимо обучать ребенка самостоятельно ставить цель, пошагово достигать ее, учитывать возможные изменения условий деятельности в процессе выполнения, сверять результат, иногда переступать через свои желания и делать то, что нужно. Как правило, развитие регуляции происходит до 12 лет.

«Дефицит регуляции тоже культивируется родителями. Сегодня часто можно услышать: «А для чего мы детей что-то заставляем делать? Пусть они играют в планшет!». Вы их не заставляете «что-то делать», вы учите их произвольной регуляции, развиваете ее», — заключил специалист.

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