Ученые получили исчерпывающие доказательства ослабления Гольфстрима

Американские ученые из Океанографического института Вудс-Холл в штате Массачусетс подтвердили ослабление течения Гольфстрим в течение последних десятилетий. По их словам, с 99% вероятностью речь идет об устойчивой тенденции, а не о случайном стечении обстоятельств. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Согласно представленным данным, перенос воды Гольфстримом через Флоридский пролив замедлился на 4% за последние 40 лет. Гольфстрим остается основным океанским течением для восточного побережья США и часть циркуляции Атлантического океана, поэтому его ослабление может иметь серьезные последствия для климата.

Например, от Гольфстрима зависят погода и осадки в Европе, уровень прибрежного моря на юго-востоке США и активность ураганов в Северной Атлантике.

«Понимание прошлых изменений Гольфстрима важно для анализа наблюдаемых изменений и прогнозирования будущих тенденций экстремальных явлений, включая засухи, наводнения, волны тепла и штормы», — говорится в статье.

По словам ведущего автора исследования, океанографа Криса Пикуча, причины ослабления Гольфстрима пока окончательно не ясны, однако они могут быть вызваны антропогенными изменениями климата или природными факторами.

Ранее ученые назвали ослабление Гольфстрима угрозой для климата в Европе.