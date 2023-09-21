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Палеонтологи открыли в Австралии неизвестные виды трилобитов

В Австралийском музее новый вид трилобитов назвали в честь меча короля Артура

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Australian museum

Палеонтологи из Австралийского музея обнаружили шесть ранее неизвестных видов трилобитов на территории бассейна Каннинг в Западной Австралии. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Трилобиты — вымершие морские членистоногие, обитавшие около 490 млн лет назад в ордовикском периоде палеозойской эры. Они были покрыты хитиновым панцирем, а их размеры варьировались от нескольких миллиметров до 90 сантиметров.

По словам ученых, у некоторых открытых трилобитов из бассейна Каннинг оказались необычные черты. Например, один из новых видов отличался очень длинным хвостом, похожим на обоюдоострый зазубренный клинок.

Исследователи назвали эту разновидность членистоногих Sanbernardaspis excalibur в честь меча Эскалибура, принадлежавшего легендарному королю Артуру. По преданию Артур вытащил свое оружие из камня, так же как палеонтологи извлекли окаменелые останки из скалы.

Открытие палеонтологов позволило более точно датировать возраст горных пород в Западной Австралии, что представляет ценность как геологических наук, так и для поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Ранее палеонтологи обнаружили в Англии новый вид динозавров размером с курицу.

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