Психологи выяснили, как дети становятся преступниками из-за родителей

В Китае группа ученых из Пекинского спортивного университета изучила связь между равнодушием родителей к своим детям и развитием в молодых людях таких качеств, как отсутствие чувства вины, сострадания и глубоких эмоций. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты выяснили, что у людей, испытавших жестокое обращение в детстве, может развиться ненадежный тип привязанности. Он характеризуется ощущением недостойности любви, а также трудностями в построении доверительных, близких отношений.

Исследователи отобрали 429 заключенных подростков мужского пола в возрасте от 14 до 18 лет из двух исправительных учреждений в Китае.

Участники заполнили четыре анкеты: краткую форму о детской травме для измерения жестокого обращения в детстве, опросник привязанности к родителям и сверстникам для измерения привязанности к матери и отцу, шкалу эмоционального интеллекта Вонга и Лоу для измерения эмоционального интеллекта и, наконец, опросник неэмоциональных черт.

Опросы показали, что родительская привязанность и эмоциональный интеллект сыграли заметную роль во взаимосвязи между жестоким обращением в детстве и бессердечно-неэмоциональными чертами характера, повлияв почти на 39% рассмотренных отношений.

Исследование подтвердило, что неэмоциональные черты характера, коренящиеся в жестоком обращении в детстве, увеличивают вероятность совершения подростками насильственных преступлений.

Ранее психологи выяснили, что склонные к размышлениям дети чаще страдают от депрессии во взрослом возрасте.