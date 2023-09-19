Найден новый механизм образования воды на Луне

Команда ученых из Гавайского университета обнаружила новый механизм образования воды на Луне. Об этом сообщает «Ридус». Известно, что большая часть влаги на естественном спутнике Земли образуется под воздействием солнечного ветра, когда ионы водорода врезаются в лунный грунт и взаимодействуют с кислородом.

Исследователи выяснили, что это не единственный путь образования воды. Как напоминают ученые, Луна подвергается воздействию магнитного поля Земли, которое защищает население и частично спутник. При этом магнитосфера содержит земные высокоэнергетические электроны и ионы.

Команда подсчитала, что Луна, обращаясь вокруг Земли, проводит около 27% своего пути, находясь в хвосте магнитосферы, где нет воздействия солнечного ветра и, как считалось, не образовывается вода. Однако палеонтологи были изумлены, выяснив, что влага появляется и внутри магнитосферы, что указывает на процессы, не связанные с солнечным ветром.

Что именно происходит с Луной во время нахождения в магнитном поле Земли, ученым еще предстоит выяснить.

В 2023 году ученые из Калифорнийского университета и Института Форсайта в Кембридже разработали новое средство, предотвращающее потерю костной массы в условиях микрогравитации. Препарат призван защитить здоровье людей, долгое время находящихся в космосе.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину крушения «Луны-25».