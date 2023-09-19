Найден идеальный режим сна для людей, работающих ночью

Ученые из университета Хиросимы разработали метод борьбы с недостатком сна у работников ночных смен. Выяснилось, что даже короткий 30-минутный период сна может повысить продуктивность, а непрерывный сон в течение 90 минут стимулирует работоспособность и снижает усталость. Об этом сообщает Scientific Reports.

В исследовании приняла участие 41 японка. Все женщины работали медсестрами, которым разрешено делать перерыв на сон до двух часов в ночную смену — она длится с 16:00 до 09:00. Ученые поделили участниц на три группы: первая спала в течение двух часов до полуночи, в то время как второй группе было разрешено спать полтора часа до полуночи, а затем по полчаса с 02:30 до 03:00. Третья группа перерывов на сон не делала.

Результаты показали, что медсестры из первой группы начали чувствовать сонливость уже в 4:00. Вторая группа ощутила утомление в 6:00. Ученые предположили, что если бы медсестры из второй группы отложили получасовой сон на период между 5:00 и 6:00, то они оставались бы бодрыми до конца смены. Наибольшую усталость к 9:00 испытали участницы из третьей группы.

Авторы исследования убеждены, что человеку, работающему в ночную смену, необходимо спать непрерывно в течение 90 минут, чтобы организм мог восстановиться. Профессор сестринского дела из Хиросимского университета Санаэ Орияма добавила, что полный цикл сна, со сменой всех положенных фаз, занимает полтора часа. Если проснуться до начала нового цикла — можно избежать разбитости и сонливости.

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