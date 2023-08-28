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В Госдуме попросили объяснить, почему из программы ЕГЭ убрали российскую классику

В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

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Худ. Тропинин

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали отечественных классиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий запрос.

«Прошу вас... направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ», — говорится в документе.

Уточняется, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

В Минпросвещения пояснили, что федеральная образовательная программа рассчитана на то, что в 5-9-х классах изучается литература, написанная до середины XIX века, которая включает произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, а также Фонвизина, Грибоедова и других классиков. В 10-11-х классах изучается литература второй половины XIX - начала XXI века. Она включает в себя Островского, Тургенева, Толстого, произведения советской литературы и писателей-современников.

До этого сообщалось, что в ЕГЭ по истории в 2024 году включат задания, связанные с СВО и новыми регионами.

Ранее ФИПИ опубликовал демонстрационные версии ЕГЭ-2024.

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