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Стало известно, когда полетят недавно принятые в отряд космонавты

В «Роскосмосе» рассказали, что на подготовку новых космонавтов нужно около 6 лет

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Depositphotos

Недавно «Роскосмос» объявил о наборе новых кандидатов в отряд космонавтов. Как рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, на их подготовку понадобится около 6 лет.

«Это зависит от индивидуальных способностей пришедших космонавтов и от программы. Были варианты, когда от прихода кандидатом в отряд до полета проходило 10 лет, у кого-то даже больше. Были люди, которые несколько лет пробыв в отряде, так и не полетели по разным причинам. Кто-то по медицинским, кто-то по невозможности освоить программу. Но ребята предпредыдущего набора, который был в 2018 году, сейчас уже подошли к работе в составе экипажа», – рассказал специалист.

По словам Крикалева, во времена Гагарина от момента прихода космонавтов в отряд до полета проходило чуть больше года, сама подготовка была гораздо короче. Сейчас техника стала сложнее, а задач стало больше.

«Поэтому и у нас, и у американцев подготовка разбивается на несколько этапов. Первым идет этап общекосмической подготовки, она занимает два года. После этого начинается этап подготовки в группе, где космонавт уже детально изучает конкретный корабль, станцию в той конфигурации, в которой она сейчас летает, и сдает экзамены по знанию этих систем. Это уже детальные знания систем с особенностями работы, с возможными отказами, пониманием, как парировать эти отказы. На этом этапе нужно сдать около ста экзаменов. И следующий этап — это уже подготовка в составе экипажа. Она сейчас занимает где-то в районе полутора лет», – объяснил Крикалев.

На сдачу ста экзаменов, по словам Крикалева, уходит примерно 2-3 года. Поэтому общий срок подготовки составляет около 6 лет и больше.

Подробнее о том, как Россия и США взаимодействуют на МКС в условиях политической напряженности, почему станция работает после окончания гарантийного срока и как борются с трещинами, которые появляются по неизвестным причинам, – в интервью Крикалева «Газете.Ru».

Ранее «Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет космонавта на «Союзе».

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