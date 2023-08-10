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Найден способ уменьшить токсичность лекарств против рака без снижения эффективности

В Амхерсте создали нанозимы для лечения рака с минимумом побочных эффектов

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Pexels

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали искусственные ферменты нанозимы для доставки антираковых препаратов в опхоль. Исследование, которое позволит повысить эффективность и смягчить побочные реакции при лечении рака, опубликовано в Journal of Controlled Release.

Несмотря на свою эффективность, химиотерапия рака уничтожает все быстро делящиеся клетки: как раковые, так и здоровые. Это приводит к тяжелым нежелательным реакциям, которые значительно снижают качество жизни больных. Решить эту проблему могут нанозимы — искусственные ферменты, которые могут ускорять заранее определенные химические реакции.

В новом исследовании ученые создали нанозим, который может переводить антираковое средство фторурацил в активную форму. При оценке на мышиной модели рака молочной железы их лечение могло уменьшить опухоль так же эффективно, как и стандартная химиотерапия фторурацилом, но со значительно меньшим повреждением печени.

Нанозимы представляют собой наночастицы золота, плотно покрытые положительно заряженными молекулами, благодаря чему они сильно притягиваются к клеточным поверхностям, которые заряжены отрицательно. Внутри наночастиц находится металлический катализатор, например, палладий, который в случае данного исследования отвечал за переход фторурацила в активную форму.

«Это исследование показало, как сделать существующую химиотерапию менее токсичной, не жертвуя эффективностью в доклинической модели рака молочной железы. Примечательно, что этот метод потенциально может быть применен к другим типам лекарств, открывая путь для целенаправленного лечения множества различных состояний», — отметили авторы.

Ранее ученые назвали заболевание, повышающее риск рака толстой кишки.

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