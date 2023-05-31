Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: запуск спутника КНДР завершился неудачей

Reuters: КНДР поторопилась с запуском спутника, который завершился неудачей

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Северная Корея «поторопилась» с запуском спутника, который завершился неудачей, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку.

По данным источника, Пхеньяну может понадобиться как минимум несколько недель, чтобы устранить проблемы с ракетой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Пхеньяном военного спутника.

Генсек НАТО подчеркнул, что запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Североатлантический альянс призвал Северную Корею прекратить «провокационные действия» и вернуться к диалогу для денуклеаризации Корейского полуострова.

В КНДР признали, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали провести повторный запуск.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях