Reuters: запуск спутника КНДР завершился неудачей

Северная Корея «поторопилась» с запуском спутника, который завершился неудачей, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку.

По данным источника, Пхеньяну может понадобиться как минимум несколько недель, чтобы устранить проблемы с ракетой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Пхеньяном военного спутника.

Генсек НАТО подчеркнул, что запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Североатлантический альянс призвал Северную Корею прекратить «провокационные действия» и вернуться к диалогу для денуклеаризации Корейского полуострова.

В КНДР признали, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали провести повторный запуск.