Психологи: скука толкает людей к садизму

Скука подталкивает людей к садизму, выяснили психологи из Орхусского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes.

Исследователи проанализировали ряд работ, в которых рассматривалось поведение в общей сложности более 4000 человек. В одной из работ участники отвечали на вопросы, призванные выяснить, насколько часто они испытывают скуку — например, «Мне часто приходится делать однообразные и повторяющиеся вещи» и «У меня часто бывает много неоконченных дел». Также участники сообщали, были ли они жестоки к сверстникам в школе и нравится ли им сейчас унижать других и причинять им боль.

В других исследованиях анализировалось поведение военнослужащих по отношению друг к другу, родителей — к детям. В одном из экспериментов участники смотрели 20-минутное видео с водопадом, а чтобы скоротать время, ученые предложили им кофемолку и несколько личинок. Хотя лишь небольшая часть решила измельчить личинку, чтобы скоротать время (кофемолка была модифицирована так, чтобы личинка не пострадала), эти участники связывали свои действия с чувством удовольствия.

Как эксперимент, так и опросы показали, что в условиях скуки люди склонны применять насилие к окружающим, высмеивать их, вымещать на них злость.

«В целом, данная работа способствует лучшему пониманию садизма и подчеркивает разрушительный потенциал скуки», — заключают исследователи.

Скука ранее не рассматривалась как причина жестокого обращения с детьми, отмечают авторы работы. Поэтому анализ дает почву для будущих исследований насилия в семьях.