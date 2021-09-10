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«Хорошо пошла»: космонавт выбросил в открытый космос укладку с «мусором»

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Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

Космонавт Олег Новицкий оттолкнул скрепленные друг с другом крышку катушки кабеля Ethernet, чехол и клапаны в открытый космос.

Накануне космонавты Олег Новицкий и Петром Дубров вышли в открытый космос второй раз за неделю, чтобы продолжить работы по интеграции нового модуля «Наука» в состав Международной космической станции. Предыдущий выход в открытый космос для интеграции «Наукb» состоялся 3 сентября.

Космонавты подключили кабель локальной сети Ethernet и два высокочастотных кабеля телевизионной связи, а также кабель антенны «Курс-П» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

«Отпустил, ну, по-моему, хорошо пошла [укладка с мусором]», — сообщил Новицкий во время из переговоров экипажа с Землей, транслируемых «Роскосмосом».

Ранее в «Роскосмосе» уточнили, что потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос предметы становятся объектами космического мусора. Их опасность для МКС довольно низкая.

Ранее Новицкий сфотографировал отказавшие на модуле «Наука» датчики.

МЛМ «Наука» пристыковался к узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.

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