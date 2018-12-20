Спасатели эвакуировали из капсулы вернувшихся с МКС космонавтов

Спасатели эвакуировали всех трех космонавтов из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-09», передает РИА «Новости».

«Все члены экипажа «Союз МС-09» эвакуированы из спускаемого аппарата», — сообщил диктор в Центре управления полетами.

После эвакуации на российского космонавта Сергея Прокопьева надели шапку-ушанку, а американскому астронавту Серине Ауньен-Чэнселлор подарили букет цветов.

Реклама

Ранее сообщалось, что капсулу «Союза» с уликами по делу о дыре от сверла взяли под охрану.

«Газета.Ru» следила за событиями в режиме онлайн.