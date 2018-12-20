Спасатели эвакуировали из капсулы вернувшихся с МКС космонавтов
Спасатели эвакуировали всех трех космонавтов из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-09», передает РИА «Новости».
«Все члены экипажа «Союз МС-09» эвакуированы из спускаемого аппарата», — сообщил диктор в Центре управления полетами.
После эвакуации на российского космонавта Сергея Прокопьева надели шапку-ушанку, а американскому астронавту Серине Ауньен-Чэнселлор подарили букет цветов.
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Ранее сообщалось, что капсулу «Союза» с уликами по делу о дыре от сверла взяли под охрану.
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