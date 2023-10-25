Суды не закончились: вернется ли скифское золото в Крым?

В 2013 году скифское золото из крымских музеев направили в Европу на временные выставки. Однако летом 2014-го нидерландский музей пришел в замешательство, так как не знал, кому возвращать экспонаты: в Крым, которому они принадлежат исторически, или на Украину, которая записана в контрактах как собственник. Летом по решению суда Нидерландов коллекция передана Украине. Однако «Газета.Ru» выяснила, что Музей Тавриды не сдался и планирует продолжать борьбу. О том, чем так ценно скифское золото, как проходили суды и о возобновлении тяжбы — в материале «Газеты.Ru».

Крымские музеи не сдаются

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение. Он подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, который постановил, что коллекция из крымских музеев должна быть передана Украине.

С тех пор никакой публичной информации о судьбе древней коллекции не появлялось. Маловероятно, что она доставлена на Украину, поскольку в этом случае президент Владимир Зеленский наверняка решил бы сообщить о важной символической победе и провести торжественную церемонию. На фоне этого молчания стало известно, что во второй половине октября в Испании была задержана банда торговцев антиквариатом, которая вывезла элементы коллекции с Украины.

«Служба безопасности совместно с бюро экономической безопасности и полицией Королевства Испания нейтрализовала транснациональную преступную группировку, нелегально вывозившую с Украины изделия скифского золота для продажи в ЕС», — уточнили в СБУ.

Всего было задержано пять человек, у которых нашли 11 золотых изделий. По предварительным оценкам, украшения были созданы в VIII–IV веках до нашей эры, а их стоимость превышает €60 млн. Все эти изделия вывозили с Украины в период с 2014 по 2020 год.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину. Он заявил, что у музея есть планы по скорому возобновлению юридической борьбы, но отказался поделиться подробностями.

«Я не могу рассказать, в какой суд и какой юрисдикции мы будем подавать до того момента, как это будет сделано. Я думаю, мы успеем до конца этого года, в течение двух месяцев», — рассказал Мальгин «Газете.Ru».

Для получения коллекции, вероятно, придется поторопиться. Если скифское золото окажется на территории Украины, то вряд ли хоть какой-то суд в Европе сможет вырвать его обратно.

Кому принадлежит наследие скифов?

Скифы населяли степи северно-западного Причерноморья в античную эпоху. Тогда же был создан их исторический бренд гордого и независимого кочевого народа, хорошо известный как в западных странах, так и в России. Особенно известен рассказ Геродота об отражении нашествия персов, ведомых Дарием I.

Скифы были всадниками и лучниками, и потому не вступали с огромной армией в открытый бой, а изматывали ее непрерывными налетами и обстрелами, всегда убегая в конце. По легенде, персидский царь в отчаянии пытался воззвать к гордости скифов: «Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее — вступайте с нами в бой. А если вы слабее — пришлите нашему владыке «землю и воду» и покоритесь». Поскольку скифы были степными кочевниками и не строили городов, им было нечего оборонять, и потому скифский царь ответил Дарию: «Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор». В итоге персидский владыка вернулся домой ни с чем, но с сильно поредевшей армией.

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Другая часть бренда скифов — их золотые украшения. Они создали уникальный звериный стиль, поражающий изяществом и мастерством обработки металла. Также скифские мастера делали фигурки воинов или предметы с абстрактным орнаментом, но все они отличались обилием мелких деталей: на миниатюрных золотых оленях видны складки кожи, а у воинов — завитки бороды, крылья носа и мелкий узор на одежде. Скифские золотые украшения чаще всего находят в погребальных курганах, которых особенно много на территории Украины.

С точки зрения генетики и языка скифы были далеки от современных жителей России и Украины. Говорили они на иранских языках, и внешне ничуть не походили на славян из-за сильно выступающего носа с высоким переносьем. Тем не менее, в XIX-XX веках скифы ассоциировались именно с Россией. Когда Украина вышла из состава СССР, вместе со множеством как курганов, так и музеев — разделилось и наследие этого народа.

close 100% Скифский золотой гребень из Солохи, изготовлен на заказ древними греками, начало IV века. Эрмитаж/Wikimedia Commons

Какое скифское золото передают Украине?

В июле 2013 года в Рейнском краевом музее открылась временная выставка »Крым — золотой остров в Черном море», кратко — «Скифское золото». Материал для экспозиции привезли из шести крымских музеев, включая Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Кроме золотых украшений передали и другие предметы: оружие, элементы воинского снаряжения, предметы быта и каменные скульптуры. Многие из них создали не скифы, а другие обитатели Крыма — сарматы, готы и греки. Всего на выставке представили более двух тысяч артефактов эпохи античности и раннего средневековья.

close 100% Шкатулка с могильника Усть-Альма Из личной коллекции директора историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрия Зайцева

Например, Бахчисарайский историко-культурный заповедник отправил в Нидерланды шкатулки, найденные в Усть-Альминском могильнике. Они состояли почти целиком из лака, поскольку деревянная основа истлела. Как и почти любые предметы скифской работы, она была покрыта мелким изящным орнаментом, почти исчезнувшим за века. Восстановить его удалось лишь японскому мастеру Шосаи Китамуре. Также были вывезены на выставки скифская каменная Змееногая богиня из Керченского историко-культурного музея-заповедника и Декрет, посвященный историку Сириску, принадлежавший музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Его текст написан на древнегреческом и высечен на мраморной плите в III веке до нашей эры.

7 февраля 2014 года экспозицию переместили в Амстердамский археологический музей Алларда Пирсона. 22 февраля активисты Евромайдана свергли президента Украины Виктора Януковича, что в итоге привело к обострению обстановки в Крыму и в Донбассе.

Ситуация вокруг скифского золота

В марте 2014-го года Россия объявила, что Крым входит в ее состав. С этим решением не согласилась ни Украина, ни Нидерланды, где на тот момент находилась коллекция. По умолчанию предметы после временной выставки возвращают в те музеи, откуда их привезли. Чтобы поступить иначе, требуются веские причины. Поэтому когда Украина потребовала, чтобы скифское золото передали ей, а не в российский Крым, начался долгий судебный процесс.

Украинская позиция основывается на контрактах, заключенных с нидерландскими музеями. Там прописано, что собственником коллекции стоимостью € 1,4 млн является государство Украина. Россия же ссылается на место обнаружения этих артефактов. «Они найдены в Крыму, имеют отношение к Крыму. И никакого отношения к территории Украины эти предметы не имеют», — говорил Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды.

close 100% 525857 01.01.1971 Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (IV век до н. э.), найденной на раскопках скифского кургана «Толстая Могила», 1971 год Н. Селюченко/РИА Новости

В итоге Музей Алларда Пирсона заявил, что не отдаст коллекцию никому, пока ситуация не решится в суде. Исключение сделали для 19 экспонатов, взятых из музеев Киева.

Первый процесс завершился в 2016 году. 14 декабря окружной суд в Амстердаме принял решение, согласно которому скифское золото (а именно 565 предметов), должно быть возвращено Украине, а не в Крым. При этом с Украины в пользу нидерландских музеев взыскали €11 тыс. — за вынужденное хранение артефактов. Российские власти Крыма с решением не согласились и в январе 2017-го года подали апелляцию.

Тяжба затянулась, но 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение нижестоящей инстанции и также постановил передать золотые украшения и другие экспонаты Украине. «Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последнее существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина», — сочли судьи.

Наконец, 9 июня 2023 года после вердикта Верховного суда Нидерландов, Музей Алларда Пирсона приступил к передаче коллекции Украине.