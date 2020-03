Хромосомы и экология: почему самки живут дольше самцов

Не только среди людей женщины живут дольше мужчин — та же самая картина наблюдается и у животных, выяснили французские биологи из Лионского университета. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во всех человеческих популяциях женщины живут дольше мужчин, именно они составляют 90% людей старше 110 лет. Самые ранние данные о разнице в продолжительности жизни появились в XVIII веке, и с тех пор разрыв сохраняется. Это связывают как с биологическими, так и с социальными факторами. Авторы работы задались вопросом, как обстоит дело млекопитающих в дикой природе.

Они изучили продолжительность жизни в 134 популяциях 101 вида животных, от горилл и львов до летучих мышей и косаток. В 60% случаев самки жили дольше самцов.

В среднем, разница в продолжительности жизни составляла 18,6% — в два с лишним раза больше, чем у человека (7,8%).

Одной из причин такой разницы может быть рост смертности самцов по мере старения, однако он наступает далеко не всегда: примерно в половине изученных популяций еще более рост смертности наблюдался у самок.

По мнению исследователей, различия обусловлены сочетанием биологических половых особенностей и экологических факторов.

Они приводят в пример толсторогих баранов, распространенных в горах западной части Северной Америки. Там, где животные не испытывали трудностей в доступе к ресурсам, разница в продолжительности жизни была незначительной. Но при более суровых условиях, например, холодных зимах, самцы жили меньше.

«Самцы толсторогих баранов тратят много сил на битвы за самок, им надо накапливать массу тела, и поэтому они могут быть более чувствительны к условиям окружающей среды, — считает доктор Жан-Франсуа Леметр, один из авторов работы. — Очевидно, что разница в продолжительности жизни складывается из генетических факторов, потребностей в ресурсах и окружающими условиями».

Леметр поясняет: одно из недавних исследований показало, что генетические различия в половых хромосомах могут вносить серьезный вклад в продолжительность жизни. У женщин есть две Х-хромосомы, у мужчин — Х и Y.

Предполагается, что дополнительная Х-хромосома у женщин имеет защитный эффект против вредных мутаций.

Не исключено, что это справедливо и для других видов.

«При вариациях половых хромосом ХХ и XY особи с ХХ живут дольше, — говорит ученый. — Поэтому ясно, что половые хромосомы имеют эффект».

Также, согласно одной из гипотез, матери могут передавать опасные генетические мутации сыновьям, но не дочерям.

Исследователи подчеркивают, что половые хромосомы различны у разных видов животных, поэтому необходимо учитывать и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни.

Впрочем, далеко не все генетические факторы влияют на продолжительность жизни — анализ генетических древ полутора миллиардов уже умерших человек показал, что генетический вклад родителей на длительности жизни потомков почти не сказывается. Ранее предполагалось, что продолжительность жизни обусловлена наследственностью в 15-30% случаев, анализ же показал, что ее влияние составляет лишь около 7%.

Кроме того, у жен и мужей продолжительность жизни была более схожей, чем у братьев и сестер.

Исследователи связали это с негенетическими факторами, например, с похожим образом жизни и питанием. Более того, схожей оказалась продолжительность жизни братьев и сестер супругов, хотя те не были кровными родственниками и не вели похожий образ жизни.

Исследователи объяснили такие результаты положительной ассортативностью — таким подбором пар, при котором партнеры имеют схожий фенотип. Продолжительность жизни партнера узнать нельзя — как правило, люди вступают в брак до того, как кто-то из них умер, шутили они. Ассортативность основывается на косвенных факторах, например, уровне доходов — он влияет на продолжительность жизни, так как питание и забота о здоровье напрямую связаны с деньгами. Люди из семей с равным доходом склонны вступать в брак друг с другом, и это объясняет схожесть в продолжительности жизни у некровных родственников, считали исследователи.

Они приводят в пример исследования приемных семей, где уровень дохода усыновителей влиял на продолжительность жизни детей сильнее, чем гены биологических родителей.