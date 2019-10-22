Грандиозный проект: как СССР реки поворачивал

23 октября 1984 года на Пленуме ЦК КПСС была принята программа переброски на юг полноводных сибирских и северных рек. Как писали газеты того времени, «с яркой программной речью» выступил генеральный секретарь партии Константин Черненко. Им был рассмотрен вопрос о мелиорации и повышении эффективности использования мелиорированных земель. В постановлении требовалось «ускорить внедрение достижений науки». Поворот рек явился одним из двух глобальных решений Черненко на посту генсека во внутренней политике наряду с реформой школьного образования.

Реклама

В случае успешной реализации этот инженерный и строительный проект стал бы одним из наиболее грандиозных в XX веке. Его основная цель заключалась в перераспределении речного стока Иртыша, Оби, Тобола и других рек в республики Советского Союза, остро нуждавшиеся в пресной воде, — Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению.

Параллельно готовилось возведение системы каналов и водохранилищ, позволивших бы перебросить воду рек северной части Восточно-Европейской равнины в мелевшее Аральское море.

По мнению экологов, осуществление программы могло вызвать неблагоприятные последствия, как затопление сельскохозяйственных и лесных угодий, непредсказуемое изменение режима вечной мерзлоты, повышение солености вод Северного Ледовитого океана, нарушение видового состава флоры и фауны на территориях, по которым должен пройти канал.

Поворот не понравился Сталину

Впервые подобные идеи были высказаны в середине XIX века. Новатором в данной области считается киевский инженер Яков Демченко, в 1868 году подавший свое предложение в Императорское русское географическое общество. Оценочных суждений не последовало, и тогда, проработав вопрос более обстоятельно, он издал брошюру «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран». Общественное мнение квалифицировало эту идею как безумную.

Проблема переброски части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря вновь привлекла внимание специалистов в 1920-х годах, отмечается в научной статье сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валентины Василенко. Было составлено много схем, различающихся пунктами водозабора, объемами и трассами переброски.

А в 1948 году академик Владимир Обручев написал о такой возможности Иосифу Сталину. Вождь не уделил проекту должного внимания.

Еще через год правительственная комиссия все же одобрила один из вариантов передачи сибирской воды в Арал, однако позже работы приостановили из-за возникших сомнений в экологической безопасности проекта.

Идея ядерного взрыва

В следующий раз вопрос приобрел актуальность в 1950-х по инициативе академика из Казахской ССР Шафика Чокина. Для осуществления плана ирригации в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении построили каналы, позволявшие отводить воды Амударьи и Сырдарьи на поля орошения. Однако отъем воды из рек привел к обмелению Аральского моря. В этой связи произошла попытка вернуться к идее переброски части стока Обь-Иртышского бассейна на юг. Многим она представлялась удачной возможностью одновременно осуществить мероприятия по осушению земель Западно-Сибирской равнины и обводнению территорий Казахстана и республик Средней Азии.

Вопрос о целесообразности территориального перераспределения водных ресурсов многократно поднимался на разных уровнях. Однако каждый раз неизменно находились причины, по которым все оканчивалось на этапе обсуждения: до конкретных шагов дело так и не доходило. В конце 1960-х годов рост населения и развитие экономики привели к увеличению водохозяйственной напряженности, помимо Средней Азии и Казахстана, в бассейне Каспийского и Азовского морей, а также на юге Украины и Молдавии. Предлагались западный и восточный варианты переброски северных рек в Волгу.

По первому из них водозабор планировался из Ладожского, Онежского и других озер Северо-Запада, по второму — из реки Печоры.

К этому же периоду относится проект «Тайга», разработанный с целью создания искусственного канала с помощью экскавационных групповых ядерных взрывов между Печорой и Колвой для подпитки мелеющего Каспийского моря. Экспериментальный подрыв трех ядерных зарядов был произведен в 1971 году, а всего планировалось 250 взрывов. Впоследствии проект был закрыт из-за попадания радиоактивных частиц за территорию СССР, что являлось нарушением Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Амбициозные планы Черненко

В 1968 году вступил в эксплуатацию оросительно-обводнительный канал Иртыш — Караганда, построенный по инициативе Казахского НИИ энергетики. Этот канал можно рассматривать как выполненную часть проекта по обеспечению водой центрального Казахстана.

Существовал план создания гигантского водохранилища площадью 260 тыс. км² — так называемого Сибирского моря. Наполнить его предполагалось путем соединения каналами Иртыша, Тобола и Ишима. Однако тревогу забили геологи, проводившие на заявленной территории разведку нефтяных и газовых месторождений. Затопление части Западной Сибири оставило бы СССР без стратегических ресурсов. Так что и на этой затее в итоге поставили крест.

Тем не менее, специалисты не оставляли попыток подобрать наиболее оптимальное предложение и убедить правительство в необходимости начала работ.

Проект был принят на XXV Съезде КПСС в 1976 году. А еще через два года вышло постановление ЦК партии и Совмина «О проведении научно-исследовательских и проектных работ по проблемам переброски части стока северных и сибирских рек в южные районы страны», передававшее функции головной организации по комплексным исследованиям для обоснования объемов и очередности работ, связанных с переброской, Институту водных проблем АН СССР.

Предлагалась поэтапная переброска сибирской воды: на первом — изъятие 25 км³, на втором — 60 км³, а в отдаленной перспективе — 75-100 км³ воды в год из бассейнов Оби и Иртыша с возможной переброской части стока из бассейна Енисея.

Выступление Черненко 35-летней давности должно было положить конец сомнениям.

Решение Пленума ЦК КПСС было призвано покончить с хроническими проблемами в сельском хозяйстве. К 2000 году предполагалось расширить площади орошаемых земель до 30-32 млн га и осушаемых до 19-21 млн га. Программа основывалась на концепции крупномасштабного перераспределения водных ресурсов и направления части стоков северных и сибирских рек, а также Дуная на орошение земель.

Горбачев запретил, Лужков предложил

Начало осуществления проекта ожидалось в 1985 году, однако преждевременная смерть партийного лидера, Перестройка и банальная нехватка финансов вновь отложили идею на неопределенный срок. В обществе развернулись ожесточенные дискуссии. Категорически против проведения плана в жизнь выступала творческая интеллигенция. А Съезд Союза писателей в 1986-м в шутку окрестили «съездом мелиораторов», поскольку многие выступили с трибуны с критикой самой мысли о переброске рек. В отличие от геологов и экологов, писатели высказывались не с точки зрения науки и экономики, а сделали акцент на этических ценностях.

Михаил Горбачев, озаботившись происходящим, поручил создать на базе научных советов АН СССР экспертную комиссию по проблемам повышения эффективности мелиорации. 19 июля 1986 года эксперты доложили ему свое заключение, а 14 августа вышло постановление ЦК КПСС и Совмина «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек», согласно которому проект признавался нецелесообразным.

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, исходя из необходимости изучения экологических и экономических аспектов проблем переброски части стока северных и сибирских рек, за что выступают и широкие круги общественности,

признали нецелесообразным дальнейшее осуществление проектных проработок, связанных с переброской стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан»,

- отмечалось в документе.

В 1990-е годы идея переброски рек всплыла заново во многом благодаря мэру Москвы Юрию Лужкову, который предлагал использовать 6-7% воды реки Обь для орошения обезвоженной земли в Челябинской, Тюменской, Оренбургской и Курганской областях, а также Средней Азии. Столичный градоначальник подчеркивал, что его идея не повторяла варианты времен СССР, отвергнутые в 1986-м. В 2002 году Лужков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «взять проект под свой личный патронаж». В 2008-м мэр издал книгу о своей амбициозной, но так пока и не реализованной задумке.