День и Ночь Московского спорта в столице проведут с размахом

31 мая в столице пройдут День и Ночь Московского спорта. Первая часть праздника состоится в олимпийском комплексе «Лужники», а к вечеру он переместится в знаковые места центральной части города. Запланировано около сотни разных мероприятий, среди которых: выступления атлетов, турниры и мастер-классы для всех желающих, встречи с легендами спорта — и все это совершенно бесплатно. Организатором мероприятий выступает Департамент спорта города Москвы.

От шахмат до мотофристайла

День Московского спорта стартует в 11:00. Центральной площадкой станет олимпийский комплекс «Лужники». Здесь будет работать больше 20 площадок, рассчитанных на людей разных возрастов, уровня подготовки и интересов. В «Лужниках» в этот день будет редкая возможность увидеть в одном месте множество зрелищных соревнований: Чемпионат России по стантрайдингу, Кубок Московского спорта по паркуру, Чемпионат по воркауту, Кубок Московского спорта по стрельбе из лука. Также состоятся турниры по настольному теннису, состязания по стронгмену и даже брейк-дансу.

По всем видам спорта, представленным на площадках в «Лужниках», пройдут мастер-классы и открытые уроки, а для детей приготовлены отдельные развлечения, занятия гимнастикой и урок авиамоделирования.

close Соцсети Московского спорта

Гвоздем спортивной программы станут показательные выступления по мотофристайлу и стантрайдингу. В них примут участие звезды мирового уровня: японец Кота Кугимура, мексиканец Марко Пикадо, родоначальник российского мотофристайла Алексей Колесников и каскадер Марат Канкадзе, глава комиссии по стантрайдингу при Федерации мотоциклетного спорта России.

Главным событием спортивного праздника в «Лужниках» станет открытие одного из крупнейших в столице скейтпарка.

Его пространство площадью 3400 квадратных метров одновременно вмещает до 500 человек. Открытие будут сопровождать выступления мастеров экстремальных видов спорта — зрители увидят эффектные трюки, исполненные на самокатах, а также велосипедах МТВ и ВМХ. Также в новом скейтпарке проведут соревнования и открытые тренировки для всех желающих, будет организована и зона свободного катания.

Футбольных фанатов в «Лужниках» в День Московского спорта ждут площадки четырех самых знаменитых российских клубов — «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА.

Здесь можно будет получить автографы ветеранов клубов, своими глазами увидеть награды коллективов в специальных экспозициях, принять участие в квизе по истории клубов «Спартак» и «Динамо», поучаствовать в розыгрыше призов от «Локомотива». А фанаты «Динамо» смогут еще и нарисовать плакат в поддержку любимой команды, смастерить значки, кастомизировать футболки и кепки.

В шахматной зоне можно будет встретиться с гроссмейстером Сергеем Карякиным и принять участие в открытом турнире.

close Соцсети Московского спорта

А с 12:00 до 17:20 в «Лужниках» состоятся фан-встречи — это уникальная возможность увидеть известных спортсменов и пообщаться с ними. В фан-встречах примут участие футболисты Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России, Давид Трезеге — двукратный чемпион Франции и Италии, и Кристиан Пануччи — двукратный победитель Лиги чемпионов, Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, FMX-райдеры Кота Кугимура и Марко Пикадо.

Праздничный настрой в День Московского спорта с 13:30 до 19:30 на арене «Лужников» обеспечит концерт, на котором выступят Гарик Сукачев, «Чайф», «Любэ», XOLIDAYBOY, Сергей Бобунец, «Ундервуд», «7Б», «Конец фильма».

Ночь Московского спорта

В 20:00 на улицах столицы начнется Ночь Московского спорта. Будет организовано 15 площадок в центре города, на которых пройдет 100 тренировок по 24 видам спорта, а также музыкальные и танцевальные баттлы.

Участники спортивного праздника смогут встретиться со звездами спорта, увидеть показательные выступления, посетить концерты популярных исполнителей. Программа адаптирована под вечерний ритм города: динамичные диджей-сеты, лайв-выступления и музыкальные шоу станут фоном для турниров и тренировок. Среди приглашенных артистов — популярные проекты и резиденты радиостанций.

Одной из самых необычных площадок станет шахматная зона в сквере у отеля «Метрополь» на Театральной площади, где можно будет сыграть партию с роботом-шахматистом.

close Соцсети Московского спорта

На Новой площади состоятся Ночной Кубок по воркауту, показательные выступления именитых атлетов, пройдут соревнования в формате баттла и открытые тренировки. В Новопушкинском сквере можно будет как посмотреть на мастеров фехтования, так и самим испробовать свои силы в поединке.

Вечером продолжатся фан-встречи с легендами спорта. Ильинский сквер в Китай-городе станет местом новых встреч с Дзюбой, Трезеге, Пануччи, Медведевой и Авериной, Кугимурой и Пикадо.

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