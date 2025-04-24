Громче предрассудков: почему важно открыто говорить о женском здоровье

Контент как инструмент просвещения
Несмотря на то, что тема женского здоровья — довольно табуирована, интерес к ней растет. Так, «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» показал, что 80% россиян за последний год интересовались вопросами репродуктивного здоровья. При этом половина опрошенных затруднились назвать эксперта в этой области – человека, чьему мнению доверяют.
Премия «Вслух»«Гедеон Рихтер»
По словам Анны Похитоновой, руководителя департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России и члена жюри премии «Вслух», у этой темы мало «лиц». «Премия «Вслух» — наш вклад, как компании, в то, чтобы номинанты и победители были видимы. Потому что таким образом мы поддерживаем тех, кто говорит о женском здоровье доступно, профессионально и громко», — подчеркнула она.
Проекты-номинанты охватывают широкий спектр тем о различных аспектах женского здоровья: от физического восстановления после родов до психологической поддержки при бесплодии. Важно, что они адресованы разным поколениям: если поколение Z ищет информацию в TikTok-блогах, то старшее поколение доверяет книгам и тематическим сообществам.
Согласно исследованию «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер», интернет является главным источником знаний о репродуктивном здоровье сегодня. Около трети опрошенных чаще всего черпают информацию, вводя запросы в поисковые системы, а 20% — узнают о здоровье из ленты соцсетей. Молодежь 18–23 лет активнее других ищет информацию онлайн и готова обсуждать «неудобные» темы.
Премия «Вслух»«Гедеон Рихтер»
Блогеры-номинанты премии «Вслух» используют форматы коротких видео, челленджей и подкастов, чтобы объяснить, например, почему боль во время менструаций — не норма, или как распознать симптомы эндометриоза, как спланировать рождение детей, как пережить перинатальную потерю.
Организаторы премии уверены в важности сохранения баланса между доступностью и научной строгостью. Поэтому во избежание популизма каждая работа проверяется на соответствие принципам доказательной медицины. Премия «Вслух» отмечает тех, кто не просто публикует контент, но и трансформирует его в инструмент просвещения.
Победителей в каждой из семи номинаций выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли журналисты, специалисты по женскому здоровью, представители «Аналитического центра НАФИ» и «Деловой России». Особое внимание уделялось проектам, которые сочетают научную строгость с эмоциональной чуткостью.
Здоровье как национальный приоритет
Партнер премии — издание VOICE — уже несколько лет ломает стереотипы о «женских» медиа, здесь не боятся трудных тем. Его материалы о ментальном здоровье, сексуальном насилии и менопаузе собирают миллионы просмотров, подтверждая: аудитория готова к честному разговору. По словам Марии Колмаковой, управляющего директора медиабренда VOICE, члена жюри премии «Вслух», информации о женском здоровье никогда не бывает много.
Премия «Вслух»«Гедеон Рихтер»
Учредитель премии — фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Венгрии, — не случайно стала драйвером открытого диалога о женском здоровье.
Сегодня «Гедеон Рихтер» является крупнейшим научно-исследовательским центром в Центральной Европе и одним из ведущих производителей препаратов для женского здоровья. В «Гедеон Рихтер» уверены: чем больше людей будут говорить о женском здоровье открыто, тем ниже могут стать показатели поздней диагностики, и это вопрос не только личного, но и общественного благополучия. Уже сейчас проект служит своеобразным мостиком между экспертами и обществом, доказывая: замалчивание проблем куда опаснее их обсуждения.
Подробнее об этих вдохновляющих проектах можно узнать на сайте премии «Вслух».