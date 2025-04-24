Громче предрассудков: почему важно открыто говорить о женском здоровье

В столице прошла вторая ежегодная церемония награждения победителей премии «Вслух», инициированной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» в партнерстве с медиабрендом VOICE. Мероприятие, прошедшее в рамках инициативы «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», собрало просветителей, которые превращают «неудобные» темы в норму. Все номинанты премии, от откровенных блогов до поддерживающих сообществ, объединены одной миссией — говорить о женском здоровье открыто, профессионально и бережно.

Контент как инструмент просвещения

Несмотря на то, что тема женского здоровья — довольно табуирована, интерес к ней растет. Так, «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» показал, что 80% россиян за последний год интересовались вопросами репродуктивного здоровья. При этом половина опрошенных затруднились назвать эксперта в этой области – человека, чьему мнению доверяют.

close Премия «Вслух» «Гедеон Рихтер»

По словам Анны Похитоновой, руководителя департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России и члена жюри премии «Вслух», у этой темы мало «лиц». «Премия «Вслух» — наш вклад, как компании, в то, чтобы номинанты и победители были видимы. Потому что таким образом мы поддерживаем тех, кто говорит о женском здоровье доступно, профессионально и громко», — подчеркнула она.

Проекты-номинанты охватывают широкий спектр тем о различных аспектах женского здоровья: от физического восстановления после родов до психологической поддержки при бесплодии. Важно, что они адресованы разным поколениям: если поколение Z ищет информацию в TikTok-блогах, то старшее поколение доверяет книгам и тематическим сообществам.

Согласно исследованию «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер», интернет является главным источником знаний о репродуктивном здоровье сегодня. Около трети опрошенных чаще всего черпают информацию, вводя запросы в поисковые системы, а 20% — узнают о здоровье из ленты соцсетей. Молодежь 18–23 лет активнее других ищет информацию онлайн и готова обсуждать «неудобные» темы.

close Премия «Вслух» «Гедеон Рихтер»

Блогеры-номинанты премии «Вслух» используют форматы коротких видео, челленджей и подкастов, чтобы объяснить, например, почему боль во время менструаций — не норма, или как распознать симптомы эндометриоза, как спланировать рождение детей, как пережить перинатальную потерю.

Организаторы премии уверены в важности сохранения баланса между доступностью и научной строгостью. Поэтому во избежание популизма каждая работа проверяется на соответствие принципам доказательной медицины. Премия «Вслух» отмечает тех, кто не просто публикует контент, но и трансформирует его в инструмент просвещения.

Победителей в каждой из семи номинаций выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли журналисты, специалисты по женскому здоровью, представители «Аналитического центра НАФИ» и «Деловой России». Особое внимание уделялось проектам, которые сочетают научную строгость с эмоциональной чуткостью.

Здоровье как национальный приоритет

Партнер премии — издание VOICE — уже несколько лет ломает стереотипы о «женских» медиа, здесь не боятся трудных тем. Его материалы о ментальном здоровье, сексуальном насилии и менопаузе собирают миллионы просмотров, подтверждая: аудитория готова к честному разговору. По словам Марии Колмаковой, управляющего директора медиабренда VOICE, члена жюри премии «Вслух», информации о женском здоровье никогда не бывает много.

close Премия «Вслух» «Гедеон Рихтер»

Учредитель премии — фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Венгрии, — не случайно стала драйвером открытого диалога о женском здоровье.

Сегодня «Гедеон Рихтер» является крупнейшим научно-исследовательским центром в Центральной Европе и одним из ведущих производителей препаратов для женского здоровья. В «Гедеон Рихтер» уверены: чем больше людей будут говорить о женском здоровье открыто, тем ниже могут стать показатели поздней диагностики, и это вопрос не только личного, но и общественного благополучия. Уже сейчас проект служит своеобразным мостиком между экспертами и обществом, доказывая: замалчивание проблем куда опаснее их обсуждения.

Подробнее об этих вдохновляющих проектах можно узнать на сайте премии «Вслух».