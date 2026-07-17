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Политика

Генсек НАТО Рютте высказался о смене министра обороны Украины

Генсек НАТО Рютте: ожидаю от нового министра обороны Украины преемственности
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ожидает, что назначение нового министра обороны Украины приведет к существенным изменениям в стратегии Киева в конфликте с Россией. Об этом он заявил агентству DPA.

Генсек подчеркнул, что ожидает от Украины «преемственности» в вопросе назначения министра обороны страны.

«У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Желаю ему всего наилучшего, и его преемник, несомненно, продолжит этот путь», — отметил Рютте.

17 июля представитель НАТО заявил изданию Politico, что в альянсе «очень удивились» увольнению министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский аргументировал увольнение Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским.

16 июля Федоров публично подверг критике Сырского и отметил, что его команда предлагала заменить как главкома ВСУ, так и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

Зеленский сказал, что он «очень хотел единства», но «стороны его не нашли». Затем президент Украины поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Ранее в ЕС отреагировали на отставку главы Минобороны Украины Федорова.

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