Министр обороны Украины Федоров пожаловался на главкома ВСУ и главу Генштаба

Уходящий в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что его команда предлагала заменить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Какие решения были запланированы? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главкома, и начальника Генерального штаба. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, когда сильные лидеры и командиры будут развиваться и их не будут придушивать. <...> По факту Сырский поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как ассиметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — отметил он.

Министр обороны поставил в вину Сырскому и срыв реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), отметив, что «невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и реальных изменений в армии». Издание «Общественное» пишет, что в своем выступлении Федоров также обвинил Сырского в неготовности «лично в глаза говорить о проблемах».

«Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал медиакампанию, а не что проблема в действиях», — рассказал Федоров.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции «Слуга народа» замену Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским.

Затем «Украинская правда» писала, что Зеленский решил отправить в отставку Федорова, так как он больше не мог мириться с конфликтом между главой Минобороны и главкомом.

До этого издание Economist писало, что Федоров пытался добиться отставки Сырского, но сделать это у него не получилось.

Ранее в ЕС отреагировали на отставку главы Минобороны Украины Федорова.