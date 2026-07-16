В ЕС отреагировали на отставку главы Минобороны Украины Федорова

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал отставку главы Минобороны Украины Федорова «большой неожиданностью». Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«Это стало большой неожиданностью. <…> Меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. <…> Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют», — отметил он.

По словам Кубилюса, он «хорошо сработался» с Федоровым, и сейчас для ЕС важно, чтобы все уже согласованные с Украиной планы сохранились.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции «Слуга народа» уход Федорова провалом реформы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что Зеленский решил отправить в отставку Федорова, не желая мириться с конфликтом между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Железняк отметил, что новым министром обороны Украины вместо Федоровым может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Ранее на Украине сообщили о подготовке протестов против отставки министра Федорова