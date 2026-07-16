Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В ЕС отреагировали на отставку главы Минобороны Украины Федорова

Еврокомиссар Кубилюс: отставка главы МО Украины Федорова — неожиданность
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал отставку главы Минобороны Украины Федорова «большой неожиданностью». Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«Это стало большой неожиданностью. <…> Меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. <…> Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют», — отметил он.

По словам Кубилюса, он «хорошо сработался» с Федоровым, и сейчас для ЕС важно, чтобы все уже согласованные с Украиной планы сохранились.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции «Слуга народа» уход Федорова провалом реформы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и разногласиями с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что Зеленский решил отправить в отставку Федорова, не желая мириться с конфликтом между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Железняк отметил, что новым министром обороны Украины вместо Федоровым может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Ранее на Украине сообщили о подготовке протестов против отставки министра Федорова

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!