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Армия

Зеленский впервые прокомментировал конфликт между Сырским и Федоровым

Зеленский впервые публично заявил о конфликте Минобороны и Генштаба Украины
Reuters/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал конфликт между военным руководством и Министерством обороны страны. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН - новости Украины».

По его словам, проблемы во взаимодействии между Генштабом и Минобороны существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между бывшим министром Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Кроме того, в военной сфере накопилось слишком много нерешенных вопросов — от мобилизации и работы ТЦК до ситуации на фронте.

«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя <…> Не может быть так, что кто-то один побеждает, а кто-то один отвечает», — отметил Зеленский, подчеркнув, что он не может вставать на чью-либо сторону.

Украинский лидер также сообщил, что экс-министр обороны Федоров останется в его команде, однако в каком именно статусе, — будет объявлено позже.

На Украине проходят акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.

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