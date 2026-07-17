На Западе назвали неразумным решение Зеленского об отставке Федорова

Politico: в НАТО были очень удивлены уходом министра обороны Украины Федорова

Представитель НАТО заявил, что в альянсе были «очень удивлены» увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова и что это было неразумное решение. Об этом пишет Politico.

«Мы его любили, он отлично справлялся со своей работой. Я этого не ожидал», — отметил дипломат.

Кроме того, высокопоставленный европейский чиновник из оборонного ведомства отметил, что Федоров «показался очень эффективным», и описал его как «специалиста по цифровым технологиям в преимущественно механическом мире».

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также назвал отставку Федорова «большой неожиданностью».

15 июля стало известно об уходе в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку провалом реформы ТЦК и конфликтом Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля Федоров раскритиковал Сырского и отметил, что его команда предлагала заменить главкома и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

Зеленский сказал, что он «очень хотел единства», но «стороны его не нашли». Затем Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Ранее экс-нардеп назвал цели нового министра обороны Украины.