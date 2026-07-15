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Политика

Стало известно, почему Зеленский решил убрать Федорова с поста главы Минобороны Украины

Железняк: Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на фракции «Слуга народа» объяснил замену министра обороны Михаила Федорова тем, что тот провалил реформу ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что Федоров также имел разногласия с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским. По словам Железняка, Зеленский заявил, что «не может выбирать между Сырским и Федоровым».

Михаил Федоров подтвердил свой уход с поста, опубликовав прощальный пост в Telegram-канале. Он написал, что для него было большой честью служить украинскому народу на должности министра обороны.

Федоров занимал пост министра обороны около полугода. Его назначили на эту должность 14 января 2026 года.

До этого Железняк сообщал, что новым министром обороны Украины может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Ранее на Украине собрались продлить военное положение.

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