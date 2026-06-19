Президента Украины Владимира Зеленского нельзя заставить провести выборы в стране, так как его рейтинг неуклонно падает. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

По словам Медведчука, официальная украинская социология показывает рост количества граждан, желающих сменить Зеленского. Также украинцы больше не видят будущего своих детей в условиях конфликта с Россией, который действующий президент Украины не хочет заканчивать, и это является «приговором преступной власти Зеленского».

«Как не натягивают напуганные властью социологи рейтинг нелегитимного, а он все равно падает, несмотря на все приписки и ухищрения. Зеленский давно не входит в тройку лидеров президентских рейтингов на Украине, потому заставить его провести выборы в стране невозможно», — отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что в политических кругах Украины разговоры о выборах становятся «все громче», но рейтинг доверия, который Зеленскому присваивает его администрация, «не имеет ничего общего с реальностью». Несмотря на «пропаганду и запугивание» в стране, соцопросы не оставляют Зеленскому «ни единого шанса» остаться у власти, написал Медведчук. Он уверен, что западные страны уже начали «кампанию прогнозов скорой замены Зеленского», и это значит, что механизм по лишению его президентского кресла уже «запущен, и остановить его невозможно».

Июньский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 34% украинцев не доверяют Зеленскому, тогда как 61% респондентов все еще испытывает доверие к президенту.

В июне «Украинская правда» сообщала, что в стране растут рейтинги Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), а популярность Залужного снижается. И оба этих политика опережают Зеленского.

В мае опрос КМИС продемонстрировал, что лишь 28% украинцев желают видеть главой государства Зеленского, а 15% граждан хотят уголовного преследования действующего президента.

Ране Медведчук раскрыл, кто попробует убрать Зеленского.