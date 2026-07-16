В Раде заявили о подготовке СБУ обвинений в адрес Федорова

Служба безопасности Украины (СБУ) в ускоренном режиме готовится предъявить обвинение бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Информатор — бывший товарищ, партнер и действующий нардеп — Миша Крячко», — написал он.

Мосийчук уточнил, что потенциальное уголовное дело связано с получением Федоровым денег от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино. По данным экс-депутат, речь идет примерно о $70 млн (5,5 млрд рублей).

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого член экспертного совета при комитете Госдумы по обороне Вячеслав Калинин заявил, что отправленного в отставку Федорова активно поддерживает американский бигтех, в том числе IT-миллиардеры Илон Маск и Алекс Карп. На этом фоне может разгореться серьезная война, так как окружение экс-министра, заработавшее на военных контрактах миллиарды, будет бороться до конца, отметил военный эксперт.

Ранее Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским.