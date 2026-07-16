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Армия

Федоров призвал депутатов Рады рассказать о беспорядке в ВСУ

Федоров призвал депутатов Рады проявить волю и рассказать о беспорядке в ВСУ
Andrii Nesterenko/Reuters

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Рады проявить решимость и рассказать о беспорядке в украинской армии. Брифинг чиновника транслировал телеканал «24».

«Мой посыл депутатам... скажите, выйдите... О подразделениях, о штурмах... об отсутствии переводов, о разделе денег... Мы тут на Банковой сидим и не можем сказать то, во что на самом деле верим или не верим», — сказал он.

До этого издание «Страна.ua» назвало «прямым мятежом» поведение Федорова, который раскритиковал решение президента Зеленского о своей отставке и пожаловался на главкома ВСУ Сырского. По данным журналистов, впервые с начала конфликта с Россией «украинский топ-чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с разгромной публичной критикой такого решения».

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским.

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