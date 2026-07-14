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Политика

Стало известно о важном требовании Китая к России

WSJ: Китай попросил у России внутренних цен на газ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» лишь в том случае, если Россия будет продавать Пекину газ по внутренним ценам. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание сообщило, что до майского визита президента России Владимира Путина в Китай в Пекин приезжала и российская делегация, которая общалась с китайцами по теме строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

«Китайские чиновники ясно дали понять главе «Газпрома», что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект», — написало СМИ.

Источники также отметили, что китайские чиновники посоветовали русским не поднимать этот вопрос снова, пока условия не изменятся.

В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской компанией CNPC меморандума о стратегическом сотрудничестве, частью которого является договоренность о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток».

В мае 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири — 2». При этом он подчеркнул, что Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по «Силе Сибири — 2».

В июле Песков рассказал, что российско-китайские переговоры по «Силе Сибири — 2» проходят на корпоративном уровне.

Ранее европейская страна обратилась к Китаю из-за России.

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