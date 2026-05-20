В Кремле заявили о прогрессе в переговорах РФ и КНР по «Силе Сибири — 2»

Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири — 2»
Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что есть определенные нюансы, которые еще осталось обсудить, «но в целом такое понимание уже имеется».

2 сентября 2025 года стало известно, что «Газпром» и китайская корпорация CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Он пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

