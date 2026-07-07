Европейская страна обратилась к Китаю из-за России

Премьер Норвегии Стере призвал Китай повлиять на Россию по конфликту на Украине

Норвегия хочет, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере во время встречи с главой МИД КНР Ван И, пишет Reuters.

«Китай, вероятно, является страной с лучшим и самым прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал», – сказал Стере.

Он считает, что между Европой и Китаем существует большой потенциал для сотрудничества, однако он остается ограниченным из-за отношений Москвы и Пекина.

В конце января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации. По его словам, стороны должны придерживаться следующих условий: не расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

При этом в мае заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй указывал на эскалацию. По его словам, китайская сторона обеспокоена продолжающейся эскалацией и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем.

Ранее глава офиса Зеленского похвалил Китай за позицию по конфликту на Украине.