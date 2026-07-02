Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

В Кремле ответили на вопрос о подписании договора с Китаем по «Силе Сибири — 2»

Песков не смог оценить шансы на подписание договора по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ
Павел Львов/РИА «Новости»

Российско-китайские переговоры по «Силе Сибири — 2» проходят на корпоративном уровне, поэтому в Кремле не могут сказать, будут ли они завершены в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Вопрос был связан с тем, что Монголия ожидает продвижения переговорного процесса по «Силе Сибири — 2», для которого должна стать транзитной страной. Журналисты поинтересовались, будут ли переговоры по проекту финализированы в сентябре на ВЭФ.

«Пока мы не располагаем такой информацией, это корпоративный процесс. Тема затрагивалась в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай. На корпоративном уровне продолжается обсуждение, но состоится ли финализация на форуме или нет — сказать не берусь», — ответил Песков.

Накануне торговый представитель Монголии в России Нинж Дэмбэрэл заявил РИА Новости, что его страна ожидает «продвижения» в переговорах между РФ и Китаем по поводу строительства «Силы Сибири — 2». По его словам, этот рывок может произойти на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Торгпред уточнил, что сейчас Пекин и Москва согласовывают технические детали проекта, включая сроки строительства, объемы поставок газа и принципы ценообразования. Он утверждает, что Монголия со своей стороны уже провела все необходимые процедуры, включая принятие решений и документов на уровне правительства, парламента и президента. По его словам, монгольские власти согласовали маршрут транзита трубопровода и выделили под него участки земли.

«Сила Сибири — 2» — это экспортный газопровод для поставок газа с месторождений в Западной Сибири в Китай транзитом через Монголию. По итогам майского визита Путина в КНР Песков сообщал, что прогресс по этому проекту наметился, но к финализации договоренностей Москва и Пекин еще не подошли.

Ранее аналитик назвал возможный срок запуска «Силы Сибири — 2».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!