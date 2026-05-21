В Кремле рассказали о достигнутом прогрессе по газопроводу «Сила Сибири — 2»

Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по «Силе Сибири — 2». О этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прогресс нужно и можно констатировать, но <...> еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, достигли ли Москва и Пекин прогресса в завершении строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

До этого официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине достигли важного консенсуса, отношения между странами вступили на новый этап. Кроме того, он отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией в энергетике, в том числе были достигнуты договоренности по газопроводу «Сила Сибири».

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. На российско-китайских встречах были подписаны более 40 документов о сотрудничестве между странами. Политики обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку.

2 сентября 2025 года стало известно, что «Газпром» и китайская корпорация CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Он пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. Переговоры по этому проекту шли с 2020 года.

