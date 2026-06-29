Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году были «очень близки» к подписанию мирного соглашения, которые бы остановило боевые действия, однако на данный момент Киев не считает условия того договора актуальными. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский дипломат, бывший глава МИД страны и экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, в Стамбуле стороны практически согласовали мирное соглашение, однако Борис Джонсон, на тот момент занимавший пост премьер-министра Великобритании, сказал, что у Киева «есть друзья», и Украина может «отстоять себя».

«Если переговоры имеют сакральное значение, после которых завтра наступит мир, то мы были очень близки к тому, чтобы подписать документ, по которому прекратились бы военные действия. Но мы выбрали путь нашей собственной независимости, а не капитуляции. Капитуляция – таким тогда был путь окончания войны. Но украинский народ решил, что нет, мы будем воевать <…> Именно этот комплекс вопросов позволил нам «поставить на лед» стамбульские предложения», — отметил он.

Пристайко отметил, что в случае заключения соглашения Украина могла стать похожей на Белоруссию, и в стране бы не было боевых действий, однако она бы зависела от Москвы. Также на Украине были бы давно проведены выборы, в результате которых «к власти пришли бы силы, призывающие не предпринимать радикальных шагов, подумать о будущем и о взаимодействии с Россией», рассказал он. Дипломат считает, Украина в таком случае могла бы напоминать также Боснию и Герцеговину, которая якобы «не способна принимать решения».

Пристайко подчеркнул, что стамбульские соглашения якобы уже «не соответствует сегодняшней ситуации», и поэтому должен появиться «новый документ».

«На тот момент наша ситуация была критической. Переговорная группа вела тот разговор, который был актуален на тот момент. Сейчас, очевидно, у нас значительно лучшие позиции», — отметил он.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей, которые были парафированы украинской делегацией. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал положительным слова Путина.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что в Стамбуле якобы «не было достигнуто ни одного результата», и обвинил Москву в намерении выдать «список пожеланий» за «какую-то договоренность». 29 июня спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш напомнил представителям стран НАТО, что переговоры России и Украины в 2022 году сорвали лидеры западных стран, которые не хотели мира.

Ранее в Грузии обвинили экс-премьера Британии в развале стамбульских договоренностей.