Эрдоган оценил слова Путина о переговорах с Украиной

Эрдоган назвал положительными слова Путина о готовности РФ к переговорам с Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Его слова приводит ТАСС.

«Очень положительное», — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.